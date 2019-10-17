С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В рамках тестирования законодательной инициативы министерства, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут предоставлять гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
В целом, банки смогут предоставлять отдельные сервисы Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов.
«Проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих», — уточнил Шипов.
С 2022 года такую практику могут начать внедрять по всей стране.
В Минэкономразвития рассчитывают, что нововведение позволит улучшить качество госсервисов и снизить нагрузку на многофункциональные центры.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил идею Минфина законодательно запретить навязывание банками дополнительных услуг при получении потребительского кредита или займа.