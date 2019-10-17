С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

В 2020 году шесть российских банков в Московской, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге будут оказывать населению государственные услуги. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Савву Шипова.

В рамках тестирования законодательной инициативы министерства, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут предоставлять гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя. В целом, банки смогут предоставлять отдельные сервисы Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов. «Проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих», — уточнил Шипов. С 2022 года такую практику могут начать внедрять по всей стране. В Минэкономразвития рассчитывают, что нововведение позволит улучшить качество госсервисов и снизить нагрузку на многофункциональные центры. Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил идею Минфина законодательно запретить навязывание банками дополнительных услуг при получении потребительского кредита или займа.