В АРБ прокомментировали предложение запретить банкам навязывать допуслуги

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение Минфина законодательно запретить навязывание банками дополнительных услуг при получении потребительского кредита или займа.

«Это полезная инициатива. Она усложнит возможность участникам рынка, кто такие практики применяет, использовать такой род деятельности безнаказанно. Инициатива направлена на монополистов рынка, которые себе это позволяют, несмотря на то что это не очень приветствуется самими клиентами», — заявил он.

По его мнению, это позволит не дать возможность злоупотреблять своими конкурентными преимуществами.

Ранее эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение отменить «банковский роуминг».