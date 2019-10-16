В Липецкой области перезахоронили останки 19 участников Великой Отечественной войны

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В Воловском районе Липецкой области перезахоронили останки 19 участников Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
В Липецкой области перезахоронили останки 19 участников Великой Отечественной войны
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Они были похоронены с воинскими почестями в братской могиле на высоте Огурец, бои за которую велись в 1941 — 1943 годах.

Первый обелиск на высоте установили 9 мая 1966 года. В настоящее время там расположен мемориальный комплекс с десятками братских могил. Поисковые работы проходят десятки лет.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростовской области захоронили останки 46 участников Великой Отечественной войны.

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