В Липецкой области перезахоронили останки 19 участников Великой Отечественной войны
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- РИА Новости
Они были похоронены с воинскими почестями в братской могиле на высоте Огурец, бои за которую велись в 1941 — 1943 годах.
Первый обелиск на высоте установили 9 мая 1966 года. В настоящее время там расположен мемориальный комплекс с десятками братских могил. Поисковые работы проходят десятки лет.
Ранее Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростовской области захоронили останки 46 участников Великой Отечественной войны.