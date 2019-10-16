В Москве появилось 24 новых камер фиксации нарушений ПДД
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- РИА Новости
«В прошлом году на этих участках дорог произошло от трёх до шести ДТП», — заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Там отметили, что, как правило, после установки камер водители нарушают ПДД реже и аварийность снижается.
В частности, новые устройства размещены на бульваре Адмирала Ушакова, улице Академика Королёва, Зелёном проспекте, Северном бульваре, Нахимовском проспекте, Берёзовой аллее, Варшавском шоссе, Тверском бульваре.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области предложили штрафовать водителей за задержку пешеходов.