В Москве появилось 24 новых камер фиксации нарушений ПДД

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В Москве появилось ещё 24 камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает kp.ru.
В Москве появилось 24 новых камер фиксации нарушений ПДД
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«В прошлом году на этих участках дорог произошло от трёх до шести ДТП», — заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Там отметили, что, как правило, после установки камер водители нарушают ПДД реже и аварийность снижается.

В частности, новые устройства размещены на бульваре Адмирала Ушакова, улице Академика Королёва, Зелёном проспекте, Северном бульваре, Нахимовском проспекте, Берёзовой аллее, Варшавском шоссе, Тверском бульваре.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области предложили штрафовать водителей за задержку пешеходов.

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