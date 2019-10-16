Кузнецова навестила в больнице Москвы сбитого в Бурятии мальчика

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова навестила в больнице 10-летнего мальчика, который был доставлен в Москву из Бурятии после того как его сбила машина.

Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

«Уполномоченный по правам ребёнка обсудила с врачами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии дальнейший план обследования и лечения Максима в больнице», — указывается в заявлении.

По её словам, ребёнку предстоит обследование, после чего будет намечен план лечения и реабилитации.

«Мальчик попал в надёжные руки, мы очень надеемся, что у него будет всё хорошо», — сообщила Кузнецова.

Уточняется, что мальчик попал в аварию ещё весной. После того как родственница ребёнка попросила детского омбудсмена оказать содействие в дальнейшем лечении и реабилитации Максима, он был госпитализирован в Москву.

Ранее Inkazan.ru сообщал, что в результате наезда на пешеходов в Казани погиб четырёхлетний ребёнок.