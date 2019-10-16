Кузнецова навестила в больнице Москвы сбитого в Бурятии мальчика
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.
«Уполномоченный по правам ребёнка обсудила с врачами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии дальнейший план обследования и лечения Максима в больнице», — указывается в заявлении.
По её словам, ребёнку предстоит обследование, после чего будет намечен план лечения и реабилитации.
«Мальчик попал в надёжные руки, мы очень надеемся, что у него будет всё хорошо», — сообщила Кузнецова.
Уточняется, что мальчик попал в аварию ещё весной. После того как родственница ребёнка попросила детского омбудсмена оказать содействие в дальнейшем лечении и реабилитации Максима, он был госпитализирован в Москву.
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