СК России назвал число находящихся в розыске несовершеннолетних

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В России в розыске находятся 830 несовершеннолетних, которые пропали с 1980-х годов по настоящее время. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
СК России назвал число находящихся в розыске несовершеннолетних
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин возглавил совещание по итогам деятельности следственных органов за девять месяцев 2019 года. 

«Говоря о необходимости тщательного расследования преступлений в отношении детей, глава ведомства напомнил, что за все годы учёта (с 1980-х годов) в розыске продолжают оставаться 830 несовершеннолетних», — заявили в СК.

Также с начала этого года возбуждено более 16 тыс. уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних. 

Бастрыкин потребовал задействовать весь потенциал СК для эффективного расследования и раскрытия таких преступлений.

Также председатель СК заявил о росте числа раскрытых следователями преступлений.

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