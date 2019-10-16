Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.

Об этом он сказал в ходе совещания по программе финансового оздоровления организаций ОПК.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства», — цитирует его РИА Новости.

Также глава государства обратился к участникам совещания с предложением обсудить их инициативы в этой сфере. Путин отметил, что «хорошо помнит, что было несколько вариантов».

В сентябре Путин во время II Всероссийского форума оружейников в Ижевске призвал все предприятия ОПК увереннее выходить на внутренние и внешние рынки.