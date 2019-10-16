Эксперт прокомментировал исследование о негативных записях про учителей в соцсетях

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Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН прокомментировал исследование, согласно которому в социальных сетях растёт количество негативных публикаций о педагогах.
Эксперт прокомментировал исследование о негативных записях про учителей в соцсетях
  • © Soeren Stache/ZB
  • globallookpress.com

По его словам, негативное восприятие профессии учителя отмечено именно у взрослого населения.

«То, что такой образ учителя присутствует в головах взрослых людей, — это безусловно. То, что это частично связано именно с негативным образом в СМИ и интернете, это тоже для меня безусловно. Но это не одна причина», — сказал он.

Второй причиной Луховицкий назвал условия труда и зарплату.

Он также считает совершенно естественным падение интереса к профессии учителя.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое IT-компанией «Крибрум», сообщала, что педагогам в соцсетях посвящают в среднем 18 тыс. записей ежедневно. Чаще всего о преподавателях пишут во «ВКонтакте» (52%), Instagram (17%) и Twitter (15%).

44% таких постов имеет негативный окрас, 36% — позитивный, 20% — нейтральный.

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