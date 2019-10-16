В Удмуртии рассказали о финансовой поддержке одарённых детей

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В Удмуртии рассказали о планах оказывать финансовую поддержку одарённым детям. Соответствующий проект готовят совместно с ведущими региональными предприятиями и закладывают в бюджет на 2020 год.
В Удмуртии рассказали о финансовой поддержке одарённых детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

«Те возможности, которые нам даёт национальный проект «Образование» и проект выявления и поддержки одарённых детей, мы их должны использовать по максимуму. Не только освоить большие федеральные деньги, закупить оборудование, но и создать точки притяжения для талантливых детей», — сказал он.

Бречалов выступил за то, чтобы объединить усилия вузов, школ, министерств, предприятий и разработать республиканскую программу.

«Безусловно, финансовая поддержка нужна. Если ребёнок выиграл олимпиаду, в других регионах выплачиваются какие-то средства, у нас нет. Это будет», — отметил глава региона.

По его словам, необходимо сфокусироваться не столько на разовой финансовой поддержке или стипендии, сколько на возможности дальнейшего обучения.

В конце сентября портал RIA56 сообщал о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год в Оренбурге.

Как отмечалось, в план ремонта попали 24 участка общей протяжённостью 26,7 км, работы выполнены на 18 объектах.

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