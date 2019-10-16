В Волгограде возобновили поиск пропавшей 30 лет назад семьи

В Волгограде возобновили поиск семьи — Вячеслава и Таисии Тюриных вместе с их 16-летней дочерью Светланой, которые пропали без вести 30 лет назад, 14 июля 1989 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на следователя по особо важным делам СУ СК по региону Максима Мурченко.

По его словам, первой пропала Таисия Тюрина — она уехала в технологический техникум за экзаменационным листом дочери. До колледжа она не доехала и домой не вернулась.

«Вечером в четыре-шесть часов муж вернулся домой, потом куда-то ушёл, вернулся, а затем в десять вечера снова уехал, и больше его никто не видел. Дочка около 11 часов вечера пошла на улицу ждать маму и тоже пропала», — сообщил Мурченко.

В правоохранительные органы обратились соседи семьи, обеспокоившиеся отсутствием Тюриных на следующий день.

Следователь добавил, что также у Тюриных есть старший сын, который на момент исчезновения родственников служил в армии. Он вернулся из армии спустя месяц после их пропажи, но не знает, куда могли деться его родители и сестра.

«Мама занималась по хозяйству, отец официально не работал. Он занимался браконьерством, сдавал чёрную икру. В принципе, деньги в семье были, таким образом он зарабатывал, общался с определённым кругом лиц… Возможно, кому-то он дорогу перешёл», — считает следователь.

Он добавил, что поиск возобновили месяц назад. Следствие полагает, что раскрыть дело помогут новые технологии и генетическая экспертиза.

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