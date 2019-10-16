В Волгограде возобновили поиск пропавшей 30 лет назад семьи

Короткая ссылка
В Волгограде возобновили поиск семьи — Вячеслава и Таисии Тюриных вместе с их 16-летней дочерью Светланой, которые пропали без вести 30 лет назад, 14 июля 1989 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на следователя по особо важным делам СУ СК по региону Максима Мурченко.
В Волгограде возобновили поиск пропавшей 30 лет назад семьи
  • © Следственный комитет РФ

По его словам, первой пропала Таисия Тюрина — она уехала в технологический техникум за экзаменационным листом дочери. До колледжа она не доехала и домой не вернулась. 

«Вечером в четыре-шесть часов муж вернулся домой, потом куда-то ушёл, вернулся, а затем в десять вечера снова уехал, и больше его никто не видел. Дочка около 11 часов вечера пошла на улицу ждать маму и тоже пропала», — сообщил Мурченко.

В правоохранительные органы обратились соседи семьи, обеспокоившиеся отсутствием Тюриных на следующий день.

Следователь добавил, что также у Тюриных есть старший сын, который на момент исчезновения родственников служил в армии. Он вернулся из армии спустя месяц после их пропажи, но не знает, куда могли деться его родители и сестра.

«Мама занималась по хозяйству, отец официально не работал. Он занимался браконьерством, сдавал чёрную икру. В принципе, деньги в семье были, таким образом он зарабатывал, общался с определённым кругом лиц… Возможно, кому-то он дорогу перешёл», — считает следователь.

Он добавил, что поиск возобновили месяц назад. Следствие полагает, что раскрыть дело помогут новые технологии и генетическая экспертиза.

Ранее СК установил обстоятельства убийства певца Михаила Круга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить