В Волгограде возобновили поиск пропавшей 30 лет назад семьи
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По его словам, первой пропала Таисия Тюрина — она уехала в технологический техникум за экзаменационным листом дочери. До колледжа она не доехала и домой не вернулась.
«Вечером в четыре-шесть часов муж вернулся домой, потом куда-то ушёл, вернулся, а затем в десять вечера снова уехал, и больше его никто не видел. Дочка около 11 часов вечера пошла на улицу ждать маму и тоже пропала», — сообщил Мурченко.
В правоохранительные органы обратились соседи семьи, обеспокоившиеся отсутствием Тюриных на следующий день.
Следователь добавил, что также у Тюриных есть старший сын, который на момент исчезновения родственников служил в армии. Он вернулся из армии спустя месяц после их пропажи, но не знает, куда могли деться его родители и сестра.
«Мама занималась по хозяйству, отец официально не работал. Он занимался браконьерством, сдавал чёрную икру. В принципе, деньги в семье были, таким образом он зарабатывал, общался с определённым кругом лиц… Возможно, кому-то он дорогу перешёл», — считает следователь.
Он добавил, что поиск возобновили месяц назад. Следствие полагает, что раскрыть дело помогут новые технологии и генетическая экспертиза.
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