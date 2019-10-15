В Госдуме прокомментировали предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ.

«В пояснительной записке всё чётко расписано: что сейчас россиянам приходит до 10—11 различных платёжек, и люди зачастую путаются, что, когда, куда и как платить», — заявил депутат, который является одним из разработчиков законопроекта.

По его словам, речь не идёт о создании единого платёжного документа — просто общее собрание может принять решение и в рамках многоквартирного дома перейти на объединённую платёжку, где будут учитываться все коммунальные услуги.

«Причём каждая из них должна будет иметь свой QR-код, чтобы за неё можно было платить», — пояснил Качкаев.

Как отметил депутат, такой подход повысит платёжную дисциплину и позволит гражданам увидеть в совокупности свой платёж.

Ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН оценил предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ.