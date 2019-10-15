В Госдуме прокомментировали предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ
- РИА Новости
«В пояснительной записке всё чётко расписано: что сейчас россиянам приходит до 10—11 различных платёжек, и люди зачастую путаются, что, когда, куда и как платить», — заявил депутат, который является одним из разработчиков законопроекта.
По его словам, речь не идёт о создании единого платёжного документа — просто общее собрание может принять решение и в рамках многоквартирного дома перейти на объединённую платёжку, где будут учитываться все коммунальные услуги.
«Причём каждая из них должна будет иметь свой QR-код, чтобы за неё можно было платить», — пояснил Качкаев.
Как отметил депутат, такой подход повысит платёжную дисциплину и позволит гражданам увидеть в совокупности свой платёж.
Ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН оценил предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ.