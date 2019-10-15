Вице-президент ФАР оценил запрет ездить на новых машинах без номеров с 2020 года

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Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил сообщения о том, что водителей новых машин с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
Вице-президент ФАР оценил запрет ездить на новых машинах без номеров с 2020 года
  • РИА Новости

По его словам, запрет на вождение новых автомобилей без номеров логичен.

Как отметил Клевцов, из-за широкого применения камер фотофиксации многие водители пользовались несовершенством законодательной базы и при покупке нового транспортного средства не ставили его на учёт, хотя в законодательстве предусмотрена ответственность вплоть до лишения прав.

«Тем самым они создавали на дороге аварийную ситуацию», — пояснил он.

Кроме того, Клевцов рассказал об опасениях, что дилеры могут воспользоваться ситуацией и начнут навязывать платные услуги.

«Но если в этом нововведении будет обязательство по регистрации транспортных средств в коммерческих организациях по государственным тарифам, то тогда автовладельцы не пострадают», — добавил он.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал заявление начальника ГИБДД России Михаила Черникова о том, что ведомство планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.

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