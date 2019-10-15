В Петербурге завели дело по факту смертельного ДТП

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Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП на Скандинавском шоссе. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Петербурге завели дело по факту смертельного ДТП
  • РИА Новости

Авария произошла утром во вторник, 15 октября, в Курортном районе. Микроавтобус Peugeot съехал с дороги в кювет и перевернулся на бок.

Погибла 57-летняя женщина. Двое пассажиров госпитализированы в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести. Водитель серьёзных травм не получил.

Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Ранее Newinform сообщал, что управлявший автомобилем подросток погиб в ДТП в Дагестане.

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