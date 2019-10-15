В Петербурге завели дело по факту смертельного ДТП
- РИА Новости
Авария произошла утром во вторник, 15 октября, в Курортном районе. Микроавтобус Peugeot съехал с дороги в кювет и перевернулся на бок.
Погибла 57-летняя женщина. Двое пассажиров госпитализированы в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести. Водитель серьёзных травм не получил.
Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Ранее Newinform сообщал, что управлявший автомобилем подросток погиб в ДТП в Дагестане.