В Екатеринбурге заявили о ликвидации 175 незаконных свалок с начала года

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В Екатеринбурге заявили о ликвидации 175 незаконных свалок с начала 2019 года, сообщает kp.ru.
В Екатеринбурге заявили о ликвидации 175 незаконных свалок с начала года
  • РИА Новости

Работы обошлись городскому бюджету в 6,9 млн рублей из заложенных на год на эти цели 16,9 млн.

«С начала года в адрес регоператора поступило 204 заявки, убрано 175 свалок и ещё три ликвидируют в ближайшие дни. В отношении 20 заявлений информация не подтвердилась, а одно из обследованных мест не является твёрдыми коммунальными отходами», — заявила и. о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Мусор с несанкционированных свалок перевозят на полигоны. С начала года туда переместили 18,4 тыс. кубометров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют ввести штрафы за грязные контейнерные площадки для мусора.

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