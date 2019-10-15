Эксперт прокомментировала предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ

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Исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с газетой «Известия» прокомментировала предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ.
Эксперт прокомментировала предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ
  • РИА Новости

По её словам, это упростит оплату коммунальных услуг и позволит легче планировать соответствующие семейные расходы.

«Единая платёжка системно приведёт отрасль в порядок. Будут налажены учёт и финансовая аналитика. Чёрные схемы на рынке ЖКХ станут легковыявляемы», — полагает она.

Как отметила Москвина в беседе с сайтом «Москва 24», будет удобно и гражданам, и всем участникам жилищно-коммунального сектора.

Ранее сообщалось, что правительство намерено поддержать соответствующий законопроект после его доработки.

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