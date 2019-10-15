В ФАР оценили запрет ездить на новых автомобилях без госномеров

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT оценил заявление главы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД Романа Мишурова о том, что водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.

«Идея понятна. Очень многие автовладельцы злоупотребляют правом и не регистрируют свои автомобили в десятидневный срок, различным образом продлевая его через договоры купли-продажи. Тем самым они злонамеренно эксплуатируют машины без номеров, чтобы избежать штрафов», — считает эксперт.

Тем не менее Клевцов отметил, что такого рода борьба с недобросовестными водителями может привести к тому, что «пострадают добропорядочные автовладельцы».

«Передача полномочий по регистрации транспортных средств автосалонам без должного контроля со стороны ГИБДД может повлечь за собой злоупотребления. Автовладелец может столкнуться с навязыванием дополнительных платных услуг», — сказал он.

Ранее в МВД сообщили, что водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.

С 1 января вступает в силу ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств».

В соответствии с его положениями машины будут проходить регистрацию в автосалонах, которые включат в специальный реестр.