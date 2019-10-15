СК может внедрить комплексы по анализу информации в интернете

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» сообщил о возможном внедрении в следственную практику комплексов, способных анализировать значительные объёмы информации из открытых источников.
СК может внедрить комплексы по анализу информации в интернете
  • РИА Новости

«Нами продолжается апробация комплексов в области анализа больших объёмов информации, позволяющих обрабатывать и анализировать, в том числе из открытых источников информации, таких, к примеру, как социальные сети. Не исключено, что они в скором времени будут внедрены в следственную практику», — сказал Бастрыкин, отметив эффективность применения комплексов в следствиях.

По его словам, интернет всё чаще становится «местом преступления», в связи с чем необходимы мощные вычислительные комплексы для установления барьера правонарушениям в информационно-телекоммуникационных сетях.

Бастрыкин сообщил, что в 2019 году криминалистами было осмотрено более 2,5 тыс. устройств и объектов, содержащих информацию в электронном виде.

Также он отметил частое использование данных космической съёмки в расследовании преступлений.

Так, в период с января по июнь 2019 года было получено более 300 маршрутов съёмки, 146 из которых были российскими снимками, по 36 следственным запросам о предоставлении данных из космоса.

«По целому ряду уголовных дел данные дистанционного зондирования Земли, представленные Криминалистическим центром, легли в основу обвинительных приговоров», — сказал он.

Ранее в СК сообщили, что криминалистам ведомства под силу «распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской, выявить уничтоженные в цифровом пространстве следы, отыскать тщательным образом скрытое».

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