В СК рассказали о возможности опознавать преступников в масках

В Следственном комитете сообщили, что криминалистам ведомства под силу «распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской, выявить уничтоженные в цифровом пространстве следы, отыскать тщательным образом скрытое».

Об этом говорится в пояснении к программе «Чудеса криминалистики» на официальном канале СК в YouTube.

Отмечается, что «современные следователи-криминалисты Следственного комитета России давно доказали, что преступнику не удастся целиком и полностью уничтожить все свои следы на месте происшествия».

В ведомстве пояснили, что «техническая оснащённость в совокупности с опытом и знанием криминалистов и экспертов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России» даёт возможность «криминалистической службе зафиксировать даже те следы преступления, что неосязаемы и не видны человеческому взору».