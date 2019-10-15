Власти Москвы поздравили столичную скорую помощь с 100-летием

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичную скорую помощь с 100-летием. Первая станция начала работу 15 октября 1919 года.
Власти Москвы поздравили столичную скорую помощь с 100-летием
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог главы города.

«Оказание экстренной помощи людям требует особого профессионализма, опыта и верности своему призванию. Всего этого врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам и водителям московской скорой помощи не занимать», — отметил мэр.

Он также поблагодарил столичных водителей за то, что врачи практически не сталкиваются со случаями, когда автомобили не пропускают «скорую помощь».

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Магаданской области рассказали о поступлении новой медтехники для онкологов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить