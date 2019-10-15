Власти Москвы поздравили столичную скорую помощь с 100-летием

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичную скорую помощь с 100-летием. Первая станция начала работу 15 октября 1919 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог главы города.

«Оказание экстренной помощи людям требует особого профессионализма, опыта и верности своему призванию. Всего этого врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам и водителям московской скорой помощи не занимать», — отметил мэр.

Он также поблагодарил столичных водителей за то, что врачи практически не сталкиваются со случаями, когда автомобили не пропускают «скорую помощь».

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Магаданской области рассказали о поступлении новой медтехники для онкологов.