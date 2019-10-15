В Крыму эвакуировали туристов, заблудившихся в горах

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В Крыму эвакуировали туристов, которые заблудились в горах.
В Крыму эвакуировали туристов, заблудившихся в горах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В понедельник, 14 октября, спасатели получили информацию, что в районе предгорья Южной Демерджи (Алушта) заблудились две женщины.

«Спасатели обнаружили первую туристку на труднодоступном участке ущелья. Вторая туристка, самостоятельно отправившаяся искать тропу, вышла на связь во время спасательной операции и сообщила, что она поднялась к вершине горы и в помощи не нуждается», — заявили в ведомстве.

Кроме того, вечером в воскресенье, 13 октября, спасатели эвакуировали двух заблудившихся туристов с Мангуп-Кале в Бахчисарае.

Ранее URA.RU сообщало, что у горы Ай-Петри в Крыму спасли туриста из Свердловской области.

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