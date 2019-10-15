Освобождённая в Иране Юзик рассказала, что не ожидала помощи от МИД России

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Освобождённая в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик в интервью RT призналась, что не ожидала помощи от России на высшем уровне.
Освобождённая в Иране Юзик рассказала, что не ожидала помощи от МИД России
  • © Юлия Юзик
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«Представить себе, что МИД будет меня вытаскивать, что на самом высшем уровне в России меня будут вытаскивать, я представить не могла. Когда мне протянули руку, для меня это действительно была протянутая рука во всех смыслах этого слова», — сказала она.

По её словам, это было не меньшее потрясение, чем иранская тюрьма.

«Что я гражданин России, что в какой-то момент принципиально государство меня спасло, потому что я гражданин России. В моей системе координат что-то поменялось», — отметила россиянка.

10 октября освобождённая журналистка вернулась в Москву.

Российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран в конце сентября по частному приглашению. В аэропорту по неизвестным причинам у неё изъяли паспорт, 2 октября она была арестована в отеле.

При этом, как сообщили в посольстве, она не информировала диппредставительство о возможных проблемах.

Изначально сообщалось, что журналистку обвиняют в работе на израильские спецслужбы. Однако позднее представитель правительства Ирана сообщил, что были проблемы с визой.

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