Иванов рассказал о планах по переработке ТКО в России

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о планах по переработке твёрдых коммунальных отходов в стране.

По его словам, к 2024 году поставлена цель перерабатывать 36% ТКО.

Как отметил Иванов, бумагу, стекло и пластик многие страны давно и успешно перерабатывают, это называется «циркулярная экономика», когда, например, для изготовления нового пластика используют переработанный.

«Вообще, мусор — это потенциально огромные доходы, а не расходы. И когда в России будет создана индустрия по переработке отходов, это будет новая высокотехнологичная отрасль промышленности», — полагает он.

Ранее президент группы компаний «Экотехнологии» Константин Рзаев в беседе с НСН оценил ситуацию с созданием инфраструктуры для переработки мусора в России.