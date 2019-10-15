Иванов рассказал о планах по переработке ТКО в России

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Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о планах по переработке твёрдых коммунальных отходов в стране.
Иванов рассказал о планах по переработке ТКО в России
  • РИА Новости

По его словам, к 2024 году поставлена цель перерабатывать 36% ТКО.

Как отметил Иванов, бумагу, стекло и пластик многие страны давно и успешно перерабатывают, это называется «циркулярная экономика», когда, например, для изготовления нового пластика используют переработанный.

«Вообще, мусор — это потенциально огромные доходы, а не расходы. И когда в России будет создана индустрия по переработке отходов, это будет новая высокотехнологичная отрасль промышленности», — полагает он.

Ранее президент группы компаний «Экотехнологии» Константин Рзаев в беседе с НСН оценил ситуацию с созданием инфраструктуры для переработки мусора в России.

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