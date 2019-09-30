Эксперт оценил ситуацию с созданием инфраструктуры для переработки мусора в России

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Президент группы компаний «Экотехнологии» Константин Рзаев в беседе с НСН оценил ситуацию с созданием инфраструктуры для переработки мусора в России.
Эксперт оценил ситуацию с созданием инфраструктуры для переработки мусора в России
  • РИА Новости

«Во всём мире есть два пути — раздельный сбор домохозяйств и сортировка на мусоросортировочных комплексах. Сейчас инфраструктура не позволяет говорить даже о 50%-ной утилизации», — заявил он.

По его словам, Россия производит 65 млн ТКО, из которых перерабатывается 25 млн, то есть нужно около 400 комплексов.

«Сейчас работает меньше 100», — добавил он.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора.

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