В Кировской области пять человек погибли при пожаре 

В Кировской области в посёлке Кикнур результате пожара в частном жилом доме погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кировской области.

ЧП произошло в ночь на 15 октября. Погибли трое мужчин и двое женщин. Ещё двух мужчин госпитализировали.

Следователи проводят проверку, в рамках которой устанавливают все обстоятельства пожара. Назначены экспертизы.

«По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что накануне произошедшего компания распивала спиртные напитки в доме», — заявили в СК.

Ранее СК возбудил дело по факту гибели пяти человек, в том числе двоих детей, при пожаре в доме в Бурятии.

В сентябре ФАН передавало, что в России более 400 детей ежегодно гибнут при пожарах.