В Кировской области пять человек погибли при пожаре
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ЧП произошло в ночь на 15 октября. Погибли трое мужчин и двое женщин. Ещё двух мужчин госпитализировали.
Следователи проводят проверку, в рамках которой устанавливают все обстоятельства пожара. Назначены экспертизы.
«По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что накануне произошедшего компания распивала спиртные напитки в доме», — заявили в СК.
Ранее СК возбудил дело по факту гибели пяти человек, в том числе двоих детей, при пожаре в доме в Бурятии.
В сентябре ФАН передавало, что в России более 400 детей ежегодно гибнут при пожарах.