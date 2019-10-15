В Кировской области пять человек погибли при пожаре 

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В Кировской области в посёлке Кикнур результате пожара в частном жилом доме погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кировской области.
В Кировской области пять человек погибли при пожаре 
  • © ГУ МЧС России по Кировской области

ЧП произошло в ночь на 15 октября. Погибли трое мужчин и двое женщин. Ещё двух мужчин госпитализировали.

Следователи проводят проверку, в рамках которой устанавливают все обстоятельства пожара. Назначены экспертизы. 

«По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что накануне произошедшего компания распивала спиртные напитки в доме», — заявили в СК.

Ранее СК возбудил дело по факту гибели пяти человек, в том числе двоих детей, при пожаре в доме в Бурятии.

В сентябре ФАН передавало, что в России более 400 детей ежегодно гибнут при пожарах.

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