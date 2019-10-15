В Приморье спасатели извлекли тело погибшей при обрушении в доме

Сотрудники МЧС извлекли тело погибшей в результате обрушения в жилом доме в посёлке Новонежино в Приморском крае. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

«Женщину (погибшую. — RT) извлекли спасатели краевые. Завалов как таковых в доме нет», — цитирует агентство представителя ведомства.

По словам губернатора региона Олега Кожемяко, у погибшей остались двое детей. Он добавил, что «сейчас необходимо решить вопрос по этим ребятам».

Ранее из-за обрушения пятиэтажного жилого дома в Новонежине были госпитализированы два человека, в том числе ребёнок.

Обрушение произошло 14 октября из-за взрыва боеприпаса.