В Приморье спасатели извлекли тело погибшей при обрушении в доме
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«Женщину (погибшую. — RT) извлекли спасатели краевые. Завалов как таковых в доме нет», — цитирует агентство представителя ведомства.
По словам губернатора региона Олега Кожемяко, у погибшей остались двое детей. Он добавил, что «сейчас необходимо решить вопрос по этим ребятам».
Ранее из-за обрушения пятиэтажного жилого дома в Новонежине были госпитализированы два человека, в том числе ребёнок.
Обрушение произошло 14 октября из-за взрыва боеприпаса.