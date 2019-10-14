Московская канатная дорога переходит на новый график с 15 октября

Московская канатная дорога переходит на новый график со вторника, 15 октября.

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на сообщение Московского транспорта в Twitter.

По понедельникам канатной дорогой можно будет воспользоваться с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг — с 11:00 до 21:00, в пятницу — с 11:00 до 23:00, в субботу и по праздникам — с 10:00 до 23:00, в воскресенье — с 10:00 до 21:00.

2 августа НСН сообщала, что Московской канатной дорогой с начала запуска воспользовались свыше 800 тыс. пассажиров.