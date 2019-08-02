Московской канатной дорогой с начала запуска воспользовались более 800 тысяч пассажиров

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Московской канатной дорогой с начала запуска воспользовались свыше 800 тыс. пассажиров, сообщает НСН.
Московской канатной дорогой с начала запуска воспользовались более 800 тысяч пассажиров
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Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ по развитию территории спортивного комплекса «Воробьёвы горы».

На канатной дороге находятся станции «Воробьёвы горы», «Новая лига» и «Лужники». Длина маршрута — 720 м.

В кабинках можно воспользоваться аудиогидом на разных языках. Проект оплачивается с помощью транспортной карты «Тройка».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что поезда Московского центрального кольца перевезли почти 58,2 млн пассажиров с начала года.

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