Московской канатной дорогой с начала запуска воспользовались более 800 тысяч пассажиров
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Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ по развитию территории спортивного комплекса «Воробьёвы горы».
На канатной дороге находятся станции «Воробьёвы горы», «Новая лига» и «Лужники». Длина маршрута — 720 м.
В кабинках можно воспользоваться аудиогидом на разных языках. Проект оплачивается с помощью транспортной карты «Тройка».
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что поезда Московского центрального кольца перевезли почти 58,2 млн пассажиров с начала года.