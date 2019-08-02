Московской канатной дорогой с начала запуска воспользовались более 800 тысяч пассажиров

Московской канатной дорогой с начала запуска воспользовались свыше 800 тыс. пассажиров, сообщает НСН.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ по развитию территории спортивного комплекса «Воробьёвы горы».

На канатной дороге находятся станции «Воробьёвы горы», «Новая лига» и «Лужники». Длина маршрута — 720 м.

В кабинках можно воспользоваться аудиогидом на разных языках. Проект оплачивается с помощью транспортной карты «Тройка».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что поезда Московского центрального кольца перевезли почти 58,2 млн пассажиров с начала года.