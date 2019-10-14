Эксперт оценил мнение судьи КС о системе российского высшего образования

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Доктор экономических наук, профессор и ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев в беседе с ФАН оценил сообщение о том, что судья Конституционного суда России Константин Арановский раскритиковал систему российского высшего образования.
Эксперт оценил мнение судьи КС о системе российского высшего образования
  • РИА Новости

«Думаю, я выражу мнение людей, работающих в системе высшего образования. По своей структуре и логике оно является очень консервативным конструктом, опирающимся на многие традиции», — заявил Еремеев.

С другой стороны, отметил он, всегда существует вызов, поскольку меняется общество, меняются технологии, а соответственно, должно меняться высшее образование. По словам профессора, именно поэтому важно соблюсти баланс.

Еремеев также отметил, что сиюминутно на ровном месте ничего не возникает и нужно сделать одним из приоритетов бережное и уважительное отношение к учёным, преподавателям, представителям тех научных школ, с помощью которых создаётся «бульон» научного знания, питающий прогресс как таковой.

«Поэтому в данной ситуации, я считаю, во-первых, требуется продолжение активной помощи государства в финансировании академической науки; во-вторых, необходимо налаживание диалога между представителями вузовской среды и реальным сектором экономики», — сказал он.

В-третьих, добавил Еремеев, в пылу дискуссий не нужно игнорировать те потенциальные возможности для развития науки, которые открываются.

Ранее директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала мнение судьи КС о системе российского высшего образования.

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