Эксперт оценил мнение судьи КС о системе российского высшего образования
- РИА Новости
«Думаю, я выражу мнение людей, работающих в системе высшего образования. По своей структуре и логике оно является очень консервативным конструктом, опирающимся на многие традиции», — заявил Еремеев.
С другой стороны, отметил он, всегда существует вызов, поскольку меняется общество, меняются технологии, а соответственно, должно меняться высшее образование. По словам профессора, именно поэтому важно соблюсти баланс.
Еремеев также отметил, что сиюминутно на ровном месте ничего не возникает и нужно сделать одним из приоритетов бережное и уважительное отношение к учёным, преподавателям, представителям тех научных школ, с помощью которых создаётся «бульон» научного знания, питающий прогресс как таковой.
«Поэтому в данной ситуации, я считаю, во-первых, требуется продолжение активной помощи государства в финансировании академической науки; во-вторых, необходимо налаживание диалога между представителями вузовской среды и реальным сектором экономики», — сказал он.
В-третьих, добавил Еремеев, в пылу дискуссий не нужно игнорировать те потенциальные возможности для развития науки, которые открываются.
Ранее директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала мнение судьи КС о системе российского высшего образования.