Эксперт прокомментировала мнение судьи КС о системе российского высшего образования

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Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала сообщение о том, что судья Конституционного суда России Константин Арановский раскритиковал систему российского высшего образования.
Эксперт прокомментировала мнение судьи КС о системе российского высшего образования
  • РИА Новости

«Его мнение категорично. По профессиональному стандарту к каждой должности требуется определённый уровень образования. Отсутствие этого уровня — достаточное основание для отказа в приёме на работу», — заявила она.

По её словам, в настоящее время в России создают независимую систему присвоения квалификации, но она находится в разработке и изначально затронет не все профессии.

«Бывает, что гражданин не может справиться с теми или иными требованиями на работе, но это не приговор системе образования. Это больше зависит от самого человека», — добавила она.

Ранее Арановский выразил мнение, что в системе образования «столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта».

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