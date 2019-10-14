Судья КС оценил систему российского высшего образования

Судья Конституционного суда России Константин Арановский раскритиковал систему российского высшего образования. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на особое мнение судьи по одному из решений КС.

Как отмечает издание, в начале документа Арановский рассуждает, можно ли доверять диплому российского вуза, и отмечает, что профессиональное образование не в состоянии «уверенно гарантировать квалификацию обладателей дипломов».

Арановский заявляет, что в системе образования «столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта».

Судья в особом мнении оценивает внедрение болонской системы. По его словам, «бессчётные ресурсы», потраченные на проведение образовательных реформ, «можно было израсходовать во благо науке и на достойную оплату преподавательского труда».

Он пишет, что «улучшения в образовании длятся лет 30, а результаты их всё ещё спорны, так что теперь, когда столько истрачено, а доверия дипломам не прибавилось, нет причин полагаться впредь на министерские решения, инициативу ректоратов и на энтузиазм активистов».

Ранее сообщалось, что в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России. Выше всех в рейтинге из российских вузов — на 189-м месте — расположился Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ).

Кроме того, в топ-300 учебных заведений мира вошли Московский физико-технический институт (МФТИ) и НИУ «Высшая школа экономики».

В 2018 году лидером среди российских вузов (199-е место) также стал МГУ. Тогда в рейтинг вошли 35 высших учебных заведений из России.

Также «Известия» сообщали, что российских выпускников вузов и колледжей стали реже брать на работу через службы занятости. В первые шесть месяцев 2019 года это удалось сделать 56,2% обратившихся за помощью, что на 4,2% меньше, чем годом ранее. Более полная картина ожидается по итогам года, поскольку основная масса выпускников приходят в службы занятости осенью.

По оценке Росстата, в 2018 году работу нашли около 73% выпускников.