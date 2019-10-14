Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

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Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
  • РИА Новости

«Суд постановил: решение Тверского районного суда Москвы от 5 сентября оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказала судья.

Котова задержали вскоре после несанкционированного шествия 10 августа в центре Москвы.

Его защита рассказала, что с мая 2018 года он десять раз привлекался к административной ответственности.

Мужчина получил четыре года колонии по статье 212.1 УК. До него единственным осуждённым по ней был Ильдар Дадин, получивший 2,5 года колонии. Впоследствии Верховный суд приговор отменил.

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