Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
- РИА Новости
«Суд постановил: решение Тверского районного суда Москвы от 5 сентября оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказала судья.
Котова задержали вскоре после несанкционированного шествия 10 августа в центре Москвы.
Его защита рассказала, что с мая 2018 года он десять раз привлекался к административной ответственности.
Мужчина получил четыре года колонии по статье 212.1 УК. До него единственным осуждённым по ней был Ильдар Дадин, получивший 2,5 года колонии. Впоследствии Верховный суд приговор отменил.