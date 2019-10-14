Ямал примет участие в международной выставке туризма в Сингапуре

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Ямало-Ненецкий автономный округ примет участие в международной выставке туризма и путешествий ITB Asia, которая состоится 16—18 октября в Сингапуре. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное правительство.
Ямал примет участие в международной выставке туризма в Сингапуре
  • Reuters

В частности, запланировано роуд-шоу, на котором соберутся иностранные компании, заинтересованные в сотрудничестве с Россией и Арктическим регионом.

Ямальские участники расскажут о маршрутах для разных категорий туристов, а также о событиях и точках притяжения округа.

Кроме того, должны состояться встречи и переговоры.

Всего на выставке ожидается участие более 800 экспонентов и 11 тыс. посетителей.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах по работе с туристами из Китая.

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