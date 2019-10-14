Ямал примет участие в международной выставке туризма в Сингапуре
- Reuters
В частности, запланировано роуд-шоу, на котором соберутся иностранные компании, заинтересованные в сотрудничестве с Россией и Арктическим регионом.
Ямальские участники расскажут о маршрутах для разных категорий туристов, а также о событиях и точках притяжения округа.
Кроме того, должны состояться встречи и переговоры.
Всего на выставке ожидается участие более 800 экспонентов и 11 тыс. посетителей.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах по работе с туристами из Китая.