Ямал примет участие в международной выставке туризма в Сингапуре

Ямало-Ненецкий автономный округ примет участие в международной выставке туризма и путешествий ITB Asia, которая состоится 16—18 октября в Сингапуре. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное правительство.

В частности, запланировано роуд-шоу, на котором соберутся иностранные компании, заинтересованные в сотрудничестве с Россией и Арктическим регионом.

Ямальские участники расскажут о маршрутах для разных категорий туристов, а также о событиях и точках притяжения округа.

Кроме того, должны состояться встречи и переговоры.

Всего на выставке ожидается участие более 800 экспонентов и 11 тыс. посетителей.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах по работе с туристами из Китая.