Рынок робототехники в России может вырасти до 17,4 млрд рублей
- РИА Новости
Соответствующий план одобрен президиумом правкомиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий.
Как рассчитывают эксперты, использование отечественной робототехники на мировом рынке вырастет с 16 в 2019 году до 80 или более в 2024 году.
На развитие технологий по 2024 год включительно планируется направить 28,825 млрд рублей бюджетных средств и 73,825 млрд рублей из внебюджетных источников.
Ранее главный конструктор концерна «НПО «Аврора» Юрий Рожков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы российских глубоководных роботов.