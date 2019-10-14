Рынок робототехники в России может вырасти до 17,4 млрд рублей

Рынок робототехники и сенсорики в России может вырасти до 17,4 млрд рублей, что на 7,4 млрд больше 2019 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Минкомсвязи.

Соответствующий план одобрен президиумом правкомиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий.

Как рассчитывают эксперты, использование отечественной робототехники на мировом рынке вырастет с 16 в 2019 году до 80 или более в 2024 году.

На развитие технологий по 2024 год включительно планируется направить 28,825 млрд рублей бюджетных средств и 73,825 млрд рублей из внебюджетных источников.

Ранее главный конструктор концерна «НПО «Аврора» Юрий Рожков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы российских глубоководных роботов.