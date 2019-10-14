Рынок робототехники в России может вырасти до 17,4 млрд рублей

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Рынок робототехники и сенсорики в России может вырасти до 17,4 млрд рублей, что на 7,4 млрд больше 2019 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Минкомсвязи.
Рынок робототехники в России может вырасти до 17,4 млрд рублей
  • РИА Новости

Соответствующий план одобрен президиумом правкомиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий.

Как рассчитывают эксперты, использование отечественной робототехники на мировом рынке вырастет с 16 в 2019 году до 80 или более в 2024 году.

На развитие технологий по 2024 год включительно планируется направить 28,825 млрд рублей бюджетных средств и 73,825 млрд рублей из внебюджетных источников.

Ранее главный конструктор концерна «НПО «Аврора» Юрий Рожков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы российских глубоководных роботов.

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