Эксперт оценил перспективы российских глубоководных роботов

Главный конструктор концерна «НПО «Аврора» Юрий Рожков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы российских глубоководных роботов.

Концерн создал собственный автономный необитаемый глубоководный аппарат модульного типа и впервые представил его в 2017 году. Он также был выставлен в рамках Военно-морского салона — 2019. К настоящему времени аппарат прошёл все виды испытаний. В 2020 году концерн намерен выйти на присвоение литеры и выпуск в серийное производство.

Как отметил Рожков, к аппарату проявляют интерес иностранцы.

«Переговоры идут, но о конкретных соглашениях пока ничего сказать не могу», — сказал он.

По его словам, аппарат можно использовать в самых разных областях, в том числе при обследовании инженерных объектов, мониторинге инфраструктуры трубопроводов буровых вышек, инспекции акватории портов.

Ранее военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил концепцию нового российского неатомного авианосца.