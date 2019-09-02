Эксперт оценил перспективы российских глубоководных роботов

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Главный конструктор концерна «НПО «Аврора» Юрий Рожков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы российских глубоководных роботов.
Эксперт оценил перспективы российских глубоководных роботов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Концерн создал собственный автономный необитаемый глубоководный аппарат модульного типа и впервые представил его в 2017 году. Он также был выставлен в рамках Военно-морского салона — 2019. К настоящему времени аппарат прошёл все виды испытаний. В 2020 году концерн намерен выйти на присвоение литеры и выпуск в серийное производство.

Как отметил Рожков, к аппарату проявляют интерес иностранцы.

«Переговоры идут, но о конкретных соглашениях пока ничего сказать не могу», — сказал он.

По его словам, аппарат можно использовать в самых разных областях, в том числе при обследовании инженерных объектов, мониторинге инфраструктуры трубопроводов буровых вышек, инспекции акватории портов.

Ранее военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил концепцию нового российского неатомного авианосца.

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