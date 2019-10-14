Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате
  • РИА Новости

«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или ещё какой-то, то об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков.

Он отметил, что «этот вопрос был закрыт в своё время».

«Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, заявил, что никогда не забудет о Крыме.

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