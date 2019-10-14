В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»

В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Москвы.

«В 12:15 поступила заявка на задымление на станции метро «Выставочная». По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило незначительное загорание в подсобном помещении на минус первом этаже», — заявили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что пожар локализован, угрозы безопасности пассажиров нет.

В аккаунте Московского метрополитена в Twitter сообщается, что станцию метро «Выставочная» временно закрыли для входа пассажиров.

«Станция метро «Выставочная» временно закрыта на вход», — заявили в метро.

Ранее в Москве произошло возгорание автобуса в тоннеле.