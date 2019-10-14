В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»
- РИА Новости
«В 12:15 поступила заявка на задымление на станции метро «Выставочная». По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило незначительное загорание в подсобном помещении на минус первом этаже», — заявили в спасательном ведомстве.
Отмечается, что пожар локализован, угрозы безопасности пассажиров нет.
В аккаунте Московского метрополитена в Twitter сообщается, что станцию метро «Выставочная» временно закрыли для входа пассажиров.
«Станция метро «Выставочная» временно закрыта на вход», — заявили в метро.
Ранее в Москве произошло возгорание автобуса в тоннеле.