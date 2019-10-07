В Москве ликвидировали возгорание автобуса в тоннеле
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- РИА Новости
«Возгорание автобуса ликвидировано... По предварительным данным, обращения к врачам не зафиксированы», — цитирует представителя пресс-службы ведомства ТАСС.
По его словам, пассажиры покинули транспортное средство ещё до прибытия спасателей.
Площадь возгорания составила 10 кв. м.
«В настоящее время системы дымоудаления в тоннеле работают в штатном режиме», — уточнили в МЧС.
По данным агентства, движение в районе ЧП перекрыто в обе стороны.
Ранее сообщалось, что в Алабяно-Балтийском тоннеле столицы произошло задымление в результате возгорания автобуса.
В апреле телеканал «360» передавал, что в Домодедове загорелся автобус детской футбольной команды.