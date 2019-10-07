В Москве ликвидировали возгорание автобуса в тоннеле

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В Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве ликвидировали возгорание автобуса, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом заявили в столичном главке МЧС России.
В Москве ликвидировали возгорание автобуса в тоннеле
  • © Александр Кожохин
  • РИА Новости

«Возгорание автобуса ликвидировано... По предварительным данным, обращения к врачам не зафиксированы», — цитирует представителя пресс-службы ведомства ТАСС.

По его словам, пассажиры покинули транспортное средство ещё до прибытия спасателей.

Площадь возгорания составила 10 кв. м.

«В настоящее время системы дымоудаления в тоннеле работают в штатном режиме», — уточнили в МЧС. 

По данным агентства, движение в районе ЧП перекрыто в обе стороны.

Ранее сообщалось, что в Алабяно-Балтийском тоннеле столицы произошло задымление в результате возгорания автобуса.

В апреле телеканал «360» передавал, что в Домодедове загорелся автобус детской футбольной команды.

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