В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.

РИА Новости

Согласно предварительным данным по районам Чкаловский, Орджоникидзевский, Ленинский и Октябрьский, 59,17% проголосовавших выбрали территорию на месте бывшего завода на улице Горького, которую ранее поддержала епархия. При этом 37,9% участников опроса проголосовали за участок за Макаровским мостом. Ещё 2,93% опросных листов признаны недействительными. Ранее глава избиркома Екатеринбурга Вадим Антошин заявил, что в опросе по месту строительства храма приняли участие почти 100 тыс. человек.