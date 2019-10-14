В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
- РИА Новости
Согласно предварительным данным по районам Чкаловский, Орджоникидзевский, Ленинский и Октябрьский, 59,17% проголосовавших выбрали территорию на месте бывшего завода на улице Горького, которую ранее поддержала епархия.
При этом 37,9% участников опроса проголосовали за участок за Макаровским мостом.
Ещё 2,93% опросных листов признаны недействительными.
Ранее глава избиркома Екатеринбурга Вадим Антошин заявил, что в опросе по месту строительства храма приняли участие почти 100 тыс. человек.