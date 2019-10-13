В опросе по храму в Екатеринбурге поучаствовали почти 100 тысяч человек

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В Екатеринбурге почти 100 тыс. местных жителей приняли участие в опросе по выбору места строительства храма Святой Екатерины. Об этом заявил глава городского избиркома Вадим Антошин. 
В опросе по храму в Екатеринбурге поучаствовали почти 100 тысяч человек
  • РИА Новости

По его словам, официальные итоги по явке ещё подводятся. Он отметил, что явка «превзошла все самые оптимистичные ожидания».

«Немного не дотянули до 100 тыс. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, мы не зафиксировали», — цитирует его Интерфакс.

Согласно данным экзитпола, большинство участников опроса (более 43%) проголосовали за строительство храма на площадке на улице Горького на месте бывшего приборостроительного завода, которую ранее поддержала епархия.

Ранее URA.RU передавало, что из списка альтернативных площадок под строительство храма Святой Екатерины убрали территорию на месте снесённой телебашни и добавили площадку за Макаровским мостом.

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