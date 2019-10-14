Названы регионы — лидеры по вводу жилья в эксплуатацию в России

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Московская и Ленинградская области лидируют в рейтинге по количеству введённого в строй жилья в пересчёте на одного человека в России в период с июля 2018 года по июнь 2019 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проведённое исследование.

Согласно его данным, в Ленинградской и Московских областях за указанный период введено 1,211 и 1,111 кв. м. на человека соответственно.

Уточняется, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Чукотке и Магадане, где за 12 месяцев введено в экспуатацию 0,024 и 0,025 кв. м. на человека соответственно.

В июне стало известно, что стоимость квадратного метра в новостройках в России выросла на 11% за год и составила почти 70,4 тыс. рублей.

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