Названы регионы — лидеры по вводу жилья в эксплуатацию в России

Московская и Ленинградская области лидируют в рейтинге по количеству введённого в строй жилья в пересчёте на одного человека в России в период с июля 2018 года по июнь 2019 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проведённое исследование.

Согласно его данным, в Ленинградской и Московских областях за указанный период введено 1,211 и 1,111 кв. м. на человека соответственно.

Уточняется, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Чукотке и Магадане, где за 12 месяцев введено в экспуатацию 0,024 и 0,025 кв. м. на человека соответственно.

В июне стало известно, что стоимость квадратного метра в новостройках в России выросла на 11% за год и составила почти 70,4 тыс. рублей.