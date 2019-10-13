В посольстве рассказали о поисках Ан-72 в ДРК после крушения

Пресс-атташе посольства России в Демократической Республике Конго Наталья Кононова сообщила, что спасатели продолжают поисково-спасательную операцию после крушения самолёта Ан-72, который пилотировали двое россиян.

«До сих пор ведутся поисково-спасательные работы со стороны властей ДРК, а также МО ДРК. Поэтому пока ещё какие-либо итоги озвучивать рано. Единственное, что известно посольству, — это то, что на борту самолёта находились два гражданина России. Их имена мы опубликовали. Но так как работы ведутся, то ещё пока рано о чём-либо говорить», — сообщила она RT.

В посольстве также не исключили, что на борту самолёта могли быть и другие российские граждане.

Ранее в посольстве сообщили, что на борту грузового самолёта Ан-72, разбившегося на востоке Демократической Республики Конго, находились двое россиян. Оба они являлись пилотами.