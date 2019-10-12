Власти Крыма подтвердили смерть преподавателя колледжа Керчи

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В Министерстве образования, науки и молодёжи Крыма подтвердили смерть преподавателя Керченского политехнического колледжа, но призвали не связывать это с нападением на учебное заведение.
Власти Крыма подтвердили смерть преподавателя колледжа Керчи
  • © Главное управление МЧС России по Республике Крым

«Делать топ-новости на таких случаях как минимум не совсем корректно, формулировка «ещё одна жертва трагедии» бесчеловечна. Человек был в немолодом возрасте, понятно, что были проблемы со здоровьем, переживания и многое другое», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что все педагоги и жители Керчи получили в том числе и психологические травмы.

В ведомстве призвали быть «немного человечнее в этом вопросе», так как тема керченской трагедии «ещё достаточно тяжела для всех». 

Ранее исполняющий обязанности директора колледжа Денис Колесник подтвердил смерть одного из преподавателей, пострадавших при стрельбе и взрыве в Керчи в 2018 году. 

Похороны преподавателя прошли ещё летом.

17 октября 2018 года учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате чего погиб 21 человек.

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