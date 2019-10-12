Скончалась пострадавшая при стрельбе в колледже Керчи преподаватель
«У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась... Грищенко Ольга Николаевна… ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась», — рассказал Колесник.
По его словам, женщина перенесла несколько операций.
Грищенко в течение многих лет преподавала в колледже экономические дисциплины.
Как сообщили в колледже, её похороны прошли летом.
Ранее «Крыминформ» передавало, что 17 октября во всех учреждениях Керчи пройдёт минута молчания в память о погибших в результате трагедии в политехническом колледже.
17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате которой погиб 21 человек.