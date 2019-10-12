Скончалась пострадавшая при стрельбе в колледже Керчи преподаватель

Одна из преподавателей, пострадавшая при стрельбе в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года, скончалась после продолжительного лечения. Об этом сообщил РИА Новости и.о. директора учреждения Денис Колесник.

«У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась... Грищенко Ольга Николаевна… ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась», — рассказал Колесник.

По его словам, женщина перенесла несколько операций.

Грищенко в течение многих лет преподавала в колледже экономические дисциплины.

Как сообщили в колледже, её похороны прошли летом.

Ранее «Крыминформ» передавало, что 17 октября во всех учреждениях Керчи пройдёт минута молчания в память о погибших в результате трагедии в политехническом колледже.

17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате которой погиб 21 человек.