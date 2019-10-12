Катер с людьми затонул в Хабаровском крае

Катер, на борту которого, по предварительным данным, были три человека, затонул в Хабаровском крае.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России, один человек погиб, ведутся поиски ещё двоих.

«Ранее сотрудниками полиции на левом берегу реки Горин напротив посёлка Боктор были обнаружены затопленный катер и тело мужчины. Предположительно, с ним находились ещё два человека, местонахождение которых в настоящее время неизвестно», — говорится в сообщении.

Поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег.