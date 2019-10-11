Эксперт прокомментировал исследование качества пивных напитков

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Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал исследование Роскачества, согласно которому под категорией пивных напитков производители маскируют слабоалкогольные коктейли и вся продукция не отвечает ГОСТу.
Эксперт прокомментировал исследование качества пивных напитков
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

По словам эксперта, нужно ввести лицензирование на пивоваренную продукцию. Таким образом, пояснил Шапкин, если пивовар решит производить пивные напитки без лицензии, ему будет грозить статья о незаконном предпринимательстве.

«Потому что, по сути, эти пивные напитки сейчас могут производиться где угодно, вплоть до гаражей. Нужны только бочка и шланг», — отметил он.

Как полагает эксперт, разрешительные документы должны в том числе подтверждать наличие стандартизированного технологического оборудования.

Кроме того, производителю нужна лаборатория контроля качества или договор с такой лабораторией. Также необходимо производственное помещение.

По мнению Шапкина, все эти меры позволят повысить качество пивных напитков.

Ранее URA.RU сообщало, что впервые за всю историю исследований Роскачества ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям.

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