В Москве с 15 октября запустят экспресс-автобусы от Ховрина до Шереметьева

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В Москве с 15 октября запустят восемь экспресс-автобусов от Ховрина до терминала В аэропорта Шереметьево, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу компании «Аэроэкспресс».
В Москве с 15 октября запустят экспресс-автобусы от Ховрина до Шереметьева
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В салонах есть багажные полки, навигационные носители, а также места для пассажиров с ограниченными возможностями.

«Мы рассчитываем, что наш проект обеспечит СТК качественным новым прямым трансфером и поможет значительно сократить и упростить путь пассажира», — заявила гендиректор организации Алина Бисембаева.

Экспресс-автобусы будут курсировать ежедневно с 7:30 до 21:00. Предполагается, что время в пути составит примерно 20 минут.

Ранее сообщалось, что более миллиона поездок в неделю совершают в столице автобусы, следующие по полуэкспрессным маршрутам.

НСН сообщала, что в Москве планируют обновить светофоры.

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