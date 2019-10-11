В Москве с 15 октября запустят экспресс-автобусы от Ховрина до Шереметьева
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В салонах есть багажные полки, навигационные носители, а также места для пассажиров с ограниченными возможностями.
«Мы рассчитываем, что наш проект обеспечит СТК качественным новым прямым трансфером и поможет значительно сократить и упростить путь пассажира», — заявила гендиректор организации Алина Бисембаева.
Экспресс-автобусы будут курсировать ежедневно с 7:30 до 21:00. Предполагается, что время в пути составит примерно 20 минут.
Ранее сообщалось, что более миллиона поездок в неделю совершают в столице автобусы, следующие по полуэкспрессным маршрутам.
НСН сообщала, что в Москве планируют обновить светофоры.