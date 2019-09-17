В Москве планируют обновить светофоры
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- РИА Новости
Соответствующую закупку Центра организации дорожного движения представят в рамках проекта «Биржа торгов».
Как заявил глава Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, аукционная документация предусматривает поставку комплектующих.
«Закупка предполагает замену оборудования, необходимого для функционирования светофорных объектов», — сказал он.
Запланировано поэтапное выполнение работ. Модернизированные светофоры должны появиться в десяти округах.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что ещё на 34 столичных переходах изменили режим работы светофоров.