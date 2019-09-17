В Москве планируют обновить светофоры

В Москве планируют усовершенствовать светофоры, сообщает НСН.

Соответствующую закупку Центра организации дорожного движения представят в рамках проекта «Биржа торгов».

Как заявил глава Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, аукционная документация предусматривает поставку комплектующих.

«Закупка предполагает замену оборудования, необходимого для функционирования светофорных объектов», — сказал он.

Запланировано поэтапное выполнение работ. Модернизированные светофоры должны появиться в десяти округах.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что ещё на 34 столичных переходах изменили режим работы светофоров.