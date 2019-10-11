В Госдуме прокомментировали идею проверять водителей на алкоголизм

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения СМИ о том, что для получения водительских прав будет необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.

«Эта инициатива правильная, для того чтобы снизить потребление алкоголя», — заявил он.

Вместе с тем депутат отметил, что доказать хронический алкоголизм гораздо сложнее, чем наркоманию.

По его мнению, к обсуждению вопроса должны подключиться компетентные специалисты.

Со своей стороны, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН выразил мнение, что граждане, которые заходят честно пройти анализ, могут попасть под лишение прав, так как уровень допустимого содержания данного фермента крайне занижен.

«Таким образом, люди, которые употребляют алкоголь регулярно, то есть выпивают за ужином бокал вина, скорее всего, будут иметь повышенное содержание этого маркера и расстанутся с правами», — предположил он.

Ранее в Гильдии автошкол оценили идею проверять водителей на алкоголизм.