МЧС разработало категории риска объектов с массовым пребыванием людей

МЧС России разработало квалификацию объектов с массовым пребыванием людей по шести категориям риска. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что «по категориям риска распределены все объекты массового пребывания людей, в том числе и торговые центры».

МЧС ввело шесть категорий: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная, низкая.

Уточняется, что распределение по категориям «напрямую зависит от возможного количества людей, одновременно находящихся на объекте», и что для каждой из них предусмотрены свои сроки проведения проверок.

Как сообщает ТАСС, эти изменения в закон были закреплены постановлением правительства.

Ранее сообщалось, что МЧС России планирует с 2020 года перейти на новую организационно-штатную структуру, в ходе реорганизации до конца года ликвидируют как юрлица 578 учреждений ведомства.