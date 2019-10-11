МЧС разработало категории риска объектов с массовым пребыванием людей

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МЧС России разработало квалификацию объектов с массовым пребыванием людей по шести категориям риска. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
МЧС разработало категории риска объектов с массовым пребыванием людей
  • РИА Новости

Отмечается, что «по категориям риска распределены все объекты массового пребывания людей, в том числе и торговые центры». 

МЧС ввело шесть категорий: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная, низкая.

Уточняется, что распределение по категориям «напрямую зависит от возможного количества людей, одновременно находящихся на объекте», и что для каждой из них предусмотрены свои сроки проведения проверок.

Как сообщает ТАСС, эти изменения в закон были закреплены постановлением правительства. 

Ранее сообщалось, что МЧС России планирует с 2020 года перейти на новую организационно-штатную структуру, в ходе реорганизации до конца года ликвидируют как юрлица 578 учреждений ведомства.

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