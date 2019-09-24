МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений

МЧС России планирует с 2020 года перейти на новую организационно-штатную структуру, в ходе реорганизации до конца года ликвидируют как юрлица 578 учреждений ведомства, передаёт ТАСС.

© Максим Блинов

РИА Новости

«До конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС России — часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения», — рассказали в ведомстве. Представитель МЧС отметил, что с 1 января 2020 года министерство намерено перевести территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру. Ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в беседе с газетой «Известия» заявил, что Росгидромет ожидает «серьёзная реорганизация».