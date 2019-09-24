МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений
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- РИА Новости
«До конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС России — часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения», — рассказали в ведомстве.
Представитель МЧС отметил, что с 1 января 2020 года министерство намерено перевести территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру.
Ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в беседе с газетой «Известия» заявил, что Росгидромет ожидает «серьёзная реорганизация».